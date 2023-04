Nemrégiben nagy öröm érte a Kis Bocs Baba- Mama Közhasznú Egyesületet, hiszen egy pályázatnak köszönhetően 9 millió 990 ezer forintot nyertek autóra az élelmiszermentő programjukhoz, melynek részeként napról-napra közel kétszáz embernek nyújtanak segítséget a mindennapi étkezéshez. Eddig az egyesület önkéntesei saját autóikkal oldották meg, hogy eljuttassák a rászorulóknak az élelmiszereket, s ez nagy nehézségeket okozott, ezért is örültek nagyon a pályázat pozitív elbírálásának.

Az autót most kapták meg, számoltak be róla közösségi oldalukon, s hozzátették, hatalmas öröm és nagy segítség ez számukra.

A járműnek nevet is adtak, Segítőnek hívják, és az első adag zöldségeket, gyümölcsöket, pékárukat már ki is szállították vele. Számos tervük van, mire használják majd az élelmiszermentő akción kívül is.

– Az új Segítőnket vesszük majd igénybe a Jó Tündér Szolgálatunk adományszállításánál, a gyereknapi legó kampánynál, amelynek részeként Füzesabony és a térséghez tartozó 16 településére látogatunk el az összes óvodába és iskolába, hiszen valljuk, hogy egy gyermek sem maradhat ajándék nélkül ezen a jeles napon. Az új autóval többek között a háború elől elmenekült családok gyermekeit visszük majd kirándulni, illetve ezzel jutunk el a baba-mama köszöntő programunk részeként az újszülöttekhez is – részletezte a Kis Bocs Egyesület.