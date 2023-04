A közel egy órás beszélgetés során megtudtuk, hogy minek készültek gyermekként a tűzoltók, elmondták azt is, hogy sok munkatársuk rendelkezik változatos szakmai végzettséggel. Van köztük kőműves, lakatos, ezért is tudnak helyt állni a változatos mentési helyszíneken. Szabó Zsolt arról is kérdezte őket, hogyan lehet egy tűzoltó a HUNOR tagja és mi történik, ha riasztást kapnak.