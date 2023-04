Az eseményen többek között az iskola egykori és jelenlegi kollégái, a szülők és a tanulók mellett Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója is részt vett, s megnyitó beszédében megjegyezte, azért gyűltek most össze ilyen sokan, hogy megadják a tiszteletet a múltnak.

– Nagyon fontos olyan hellyé tenni az iskolát, ahová a tanuló és a tanár nap, mint nap szívesen jár be. Köszönet illeti azokat az intézményvezetőket és pedagógusokat, akik áldozatos munkájukkal beírták nevüket az elmúlt 50 év tanulóinak lelkébe, s hálával tartozunk mindenkinek, akik vezették és jelenleg, valamint a jövőben is vezetik a gyermekeket a jövő felé, s alázattal szolgálták, szolgálják ezt a nagyszerű iskolai közösséget – emelte ki Ballagó Zoltán.

A Kápolnai Tarnavölgye Általános Iskola intézményvezetőjétől Vámosi Lászlótól megtudtuk, az elmúlt ötven év alatt soha ennyi diák nem volt még az aldebrői tagiskolában, mint most. Nyolc osztály működik, s 160-nál több tanulójuk van jelenleg.

– Nem volt ez mindig így, 2020 előtt még az is szóba került, hogy megszüntetik az iskolát az alacsony létszám miatt, mára azonban az egész Tarnavölgyében nagy népszerűségnek örvend az intézmény, ahová a helyieken túl a tófalusi, és a feldebrői felső tagozatosokat vagyunk kötelesek felvenni, de sokan érkeznek hozzánk egyéb településekről is – mondta el portálunknak Vámosi László, aki kiemelte, rendkívül összetartó, jó pedagógus közösség dolgozik az intézményben. Kreatívak, fogékonyak az újdonságokra, mindent megtesznek a gyerekekért, s fontosnak tartják a helyi hagyományok ápolását.

Mint mondta, szintén előnye az aldebrői iskolának, hogy mellette van az óvoda, ez pedig sok szülő szempontjából nagy könnyebbség, hiszen nem kell külön helyre vinniük a testvéreket. Továbbá a könyvtár is ott van, és az étkezés is helyben megoldott.

A jövőre nézve sok tervük van, folyamatosan fejlesztik az iskolát.

– A tankerület megkezdi nyáron az elektromos hálózat felújítását az egész épületben, a tornatermet leszámítva mindenhol megtörténik a korszerűsítés. Emellett pedig az önkormányzat a Magyar Falu Program segítségével bruttó 311 millió forintot nyert az iskola energetikai korszerűsítésére, ehhez jelenleg folyamatban van a felmérés és a tervek készítése – ismertette Vámosi László.

A jubileumi évforduló alkalmából korábban felhívást tettek közzé, hogy várják az egyikori diákok, dolgozók iskolához kapcsolódó emlékeit az elmúlt ötven évből, s mostanra rengeteg régi fénykép gyűlt össze, melyből kiállítást rendeztek az iskolában.

Pék Erika, a Kápolna Tarnavölgye Általános Iskola Aldebrői Tagiskolájának tagintézmény vezetője portálunk kérésére összefoglalta az intézmény elmúlt 50 évét.

Pék Erika, a Kápolna Tarnavölgye Általános Iskola Aldebrői Tagiskolájának tagintézmény vezetője ismertette az elmúlt 50 évet

Forrás: Fekete-Vadászi Erika/Heves Megyei Hírlap

– Aldebrőn és Tófaluban még az 1960-as években kéttantermes, osztatlan iskola működött, ami nem felelt meg a kor követelményeinek. Bátonyi Mihály, aldebrői iskolaigazgató vetette fel az igényt, hogy épüljön egy négytantermes iskola a két község felső tagozatos tanulói számára, valahol a két falu határán. Ezek után 1973. tavaszán megkezdődött a tanítás az új aldebrői iskolában, mely 1984-től általános művelődési központként (ÁMK) működött tovább – ismertette a tagintézmény vezető.

Kovács Emil igazgató nyugdíjba vonulása után Hangrád Istvánt nevezték ki az ÁMK igazgatójává, aki céljának tekintette, hogy a kis falusi iskolai lét ellenére, a tanulóik tudásban, neveltségi szintben, tájékozottságban bármikor versenyre kelhessenek a városi, nagyobb és jobban felszerelt iskoláknak a tanulóival szemben. Emellett fontosnak tartotta a tehetségek gondozását, ezért százezer forintot ajánlott fel, így 1998-ban létrejött a Aldebrői és Tófalui Tehetséges Ifjakért Alapítványt, melynek céljai között szerepelt a diákok tanulmányainak, valamint az idegen nyelv gyakorlási lehetőségének támogatása, továbbá a hagyományőrző kulturális csoportok munkájának segítés is.

Fontos mozzanat az iskola életében az is, hogy 1991-ben megalakult a Szélkiáltó néptáncegyüttes Tomory Gábor vezetésével, s a diákok nagyon szép sikereket értek el hátárainkon túl is. Az akkori tagok közül néhányan az iskola jubileumi ünnepségén is felléptek.

A kisdiákok műsorral is készültek a nagy napra

Forrás: Fekete-Vadászi Erika/Heves Megyei Hírlap

– Sajnos sokan vannak, akik már nincsenek köztünk, de nagyon sokat tettek az iskolánkért az elmúlt ötven évben. Mindig is hálás szívvel fogunk rájuk emlékezni – jegyezte meg Pék Erika, s hozzátette, az aldebrői iskolások eddig is rengeteg szép élménnyel gazdagodtak már, jártak például Erdélyben, ahol életreszóló kalandokban volt részük, idén pedig Horvátországba látogatnak majd el.

Az aldebrői önkormányzat és az Egri Tankerületi Központ támogatásával a jubileumi évforduló alkalmából elkészítették a Kopogtató új számát is, mely összefoglalja az iskola elmúlt ötven évét. A kiadvány 1992 óta évekig rendszeresen megjelent.