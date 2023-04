Ferenc pápa közelgő magyarországi apostoli látogatása volt a fő téma a Szent István Rádió és Televízió áprilisi lelki-szakmai napján, adta hírül az Egri Főegyházmegye. Közlésük szerint az alkalmon Szarvas István, a szerkesztőséget működtető alapítvány elnöke mutatott be szentmisét, majd dr. Dolhai Lajos teológiai tanár, az Egri Hittudományi Főiskola rektora tartott előadást. Ismertette a Szentatya teológiai munkásságát, pápaságának 10 éve alatt született írásokat, dokumentumokat. A munkatársakkal közvetlen élményeket is megosztott az előadó, aki éveken át a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagjaként tevékenykedett, s ezen munkája során a római Szent Márta Házban számos alkalommal személyesen is találkozott a pápával.