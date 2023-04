Szerdán tárgyalja a Városi Kulturális, Idegenforgalmi és Szociális Bizottság a Rotary Club Eger kérését. A klub ugyanis szeretné felállítani jelképét, a fogaskereket Egerben.

Mint ahogy az előterjesztésben írják, a Rotary az egyedüli olyan civil szervezet a világon, amely állandó képviselettel rendelkezik az ENSZ-ben. A világszervezetnek minden fejlett országban van fiókszervezete, Magyarországnak önálló kormányzósága. Egerben önálló klub működik, aminek jelenleg Molnár László az elnöke.

„A Rotary Club Eger 2004 májusában alakult Egerben, azóta is folyamatosan működik. A klubnak két alapvetése van, a barátság és a jótékonyság, politikamentesen működik. A város sok középiskolásán, idős polgárán segített már. Az elmúlt évből néhány példa. Idősotthonoknak vásároltak gyógymatracokat, a fogyatékosokat gondozó intézetbe speciális ágyakat adományoztak. Immár negyedik éve rendezik meg az országos hírnévre is szert tett „Patakparti kacsaparty” rendezvényünket a Végvári vitézek terén, melynek a bevételéből a város immár negyedik óvodájában alakítottak ki sószobát. A Klub arra az elhatározásra jutott, hogy mint a világon mindenütt, New Yorktól, Colombón át Buenos Airesig, Győrtől, Miskolcig, szeretnénk felállítani a városunkban a rotary jelképét, a fogaskereket. A fogaskereket kór acélból készítenék, természetes kőalapra állítva” - olvasható Mirkóczki Zita tanácsnok előterjesztésében.