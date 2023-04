Biros Péter, az Egri Vízilabda Klub szakmai igazgatója, háromszoros olimpiai bajnok átlövő elárulta, furcsa volt látni saját magukat. Megtisztelőnek tartja, hogy gondoltak rájuk, s úgy látták, hogy filmvászonra valók. Ő először a premieren látta az alkotást, de úgy érzi, jobb lett volna, ha már hamarabb megnézi. Akkor már a premieren is élvezte volna a mozit, nem csak Egerben, amikor már felszabadultan tudott azonosulni a filmmel. Bevallotta, a premieren sok volt neki egyszerre az egész, nehéz volt befogadni 12 év történéseit 21 szemszögből. Voltak olyan dolgok a filmben, amit másképp csináltak volna és maradtak is ki gondolatok, de ezt el kell fogadni, ez Zákonyi S. Tamás rendező gyermeke. Az utazás élménye azonban már az első vetítés alkalmával megvolt, sok olyan dolog is előjött, amire nem emlékezett, de a film a felszínre hozta, amit köszön is. Számára a legnagyobb élmény és a film hozadéka az volt, hogy újra találkoztak egymással, pár órát egy helyen töltöttek.