Van egy mondás, miszerint a történelem megismétli önmagát, és ez valóban így van.

Be kell látni, az idei április is meglehetősen bolondos, hiszen szerda hajnalban jobban fáztak a Kékesen, mint a nagy hidegjeiről elhíresült Zabarban, és csütörtökre teljesen megrészegült a tavasz, ugyanis több helyen is havazott szűkebb hazánkban, például a Kékesen is karácsonyi hangulatba lehetett kerülni, nem húsvétiba. Csütörtök este pedig nem a naplementében gyönyörködhettek Feldebrőn sem, hanem a sűrű fehér pelyhekben.

De ha ez bárkit is vígasztal, volt már ennél sokkal rosszabb is, mégpedig nem is olyan régen. Tavaly április közepén is havas képek lepték el az internetet, de 2017-ben őrült csak meg igazán a tavasz, akkor áprilisban ugyanis olyan hóvihar csapott le szűkebb hazánkra, hogy volt, ahol elérte a fél métert a hóréteg vastagsága, több helyen járhatatlanná váltak az utak, és voltak, akik a Mátrában rekedtek. Akkor is megdőlt a hidegrekord Kékestetőn, több helyen áramszünetet okozott a nem épp évszaknak megfelelő időjárás, és amikor elindultak pihenni a galyatetői hotel vendégei, akkor még biztosan nem számítottak rá, hogy a fagyos csapadék miatt a szállodában rekednek majd.

Ezeket végig gondolva talán nincs is olyan nagy okunk a panaszra, hiszen úgy tűnik, idén nem kell fél méteres havat lapátolnunk húsvétkor, bár, olyan mondás is van, hogy bármi megtörténhet...