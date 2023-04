– Az utóbbi hetekben nagyrédei civilek és a vadásztársaság is szervezett külterületeinken szemétszedést, melyet nagyon köszönünk nekik. Önkormányzatunk támogatta tevékenységüket, hiszen mindkét alkalommal konténert biztosítottunk a szemétgyűjtéshez, és a begyűjtött hulladék elszállításáról is gondoskodtunk. Köszönöm, hogy feláldozták a szabadidejüket. Az önkormányzat is rendszeresen szedi köztületeinken, bekötőútjainkon az eldobált szemetet. Rendszeresen kimegyünk a lakosság által bejelentett területekre is, ahol szemétkupacokat alakítanak ki néhányan. Szomorú, hogy mindig van újabb illegális hulladékelhelyezés a területeinken. Kérem, vigyázzunk közösen a tisztaságra bel- és külterületen egyaránt – fogalmazott Siposné Fodor Judit.