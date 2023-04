Egyebek mellett öko-játszótér és ismeretterjesztő előadások is szerepeltek a programban. Lakatos Anna, a Grassalkovich-kastélyban működő intézmény igazgatóhelyettese elmondta: igyekeztek úgy összeállítani a rendezvényt, hogy mindenki találjon kedvére való elfoglaltságot. A témák között szerepelt egyebek mellett a környezettudatos öltözködés, a műanyag hulladékok hatása a vízi életközösségekre, a beporzók fontossága, a lakossági komposztálás, a gyepfelületek kezelése, illetve, hogy miként járjuk okosan az erdőt, s miként védhetjük meg az állatokat. A gyerekek ügyességi versenyeken is kipróbálhatták magukat, a szakavatott előadók pedig az érdeklődők kérdéseire is válaszoltak.

A vadászati múzeum a jövőben is szervez interaktív programokat, s már tervezik gyermeknapi rendezvényüket is.