Nem, nem áprilisi tréfa, környékünket is elérte a havazás. Ha nem is olyan mértékben, mint az ország néhány pontján, de Egerben is esik a hó. Sőt, hazán legmagasabb csúcsán is szállingózik már, kíváncsian várjuk, hull-e annyi, hogy ismét elővegyük a szánkókat.