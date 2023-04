Noszvajon április 22-én a Gazdaházban ünnepelik a Tájházak napját 10-től 16 óráig. A programot az Örök Noszvaj kiállítás megnyitója indítja. A különleges fotókiállításon Noszvaj épített örökségeinek a régi és új arcai is megjelenik egyszerre. A Pitypang Hagyományápoló Egyesület közreműködésével a résztvevők megismerkedhetnek a népi hangszerekkel, és a noszvaji népdalkinccsel, és táncházon is részt vehetnek. Délelőtt a Szépen Szóló Társulat interaktív meseelőadása is szórakoztatja a közönséget.

Mátraszentimrén a Szlovák Tájház is bekapcsolódik a programba április 22-én délelőtt 10-től délután négyig. Azt is megtudtuk, hogy e napon a tárlatvezetés mellett 11 órától a váraszói Gyöngyvirág Citerazenakar is ad műsort, déltől pedig ételkóstolóval várják a vendégeket. Délután kézműveskedés is színesíti a programot.