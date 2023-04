HATVANI KÖZLÖNY. VEGYES TARTALMU HETILAP. MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 1900. JÚLIUS 19.

A horthi árvák pénze.

Még a hatvanas években történt, hogy idősebb Kronek János és ifjabb Kronek János horthi árvagyámok könnyelmüsége folytán a horthi árvapénztárt 2700 forint kár érte. A két árvagyám azóta meghalt, a hiányzó pénzt a vármegye előlegezte az árvaügyi tartalékalapból és egyuttal vizsgálatot inditott az iránt, hogy kiket lehetne felelőssé tenni az elharácsolt árva vagyonért. A vizsgálat évek hosszu során át huzódott, de felelősségre vonható tisztviselőre nem talált. A közigazgatási bizottság most azzal vet véget a közel 30 éves tengeri kígyó életének, hogy az azóta már 3139 frtra növekedett összeg visszafizetésére a vármegye törvényhatósági bizottságát kéri fel.

TISZA-FÜRED ÉS KÖRNYÉKE. TÁRSADALMI, IRODALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP. 1896. ÁPRILIS 5.

A tiszafüredvidéki ez­red­évesünnep rendező bizottság jelentése és kérelme.

A tiszafüredi ezredéves ünnep rendező nagybizottsága, márczius 12-iki közgyülése határozatából a következő jelentést és kérelmet intézi a magyar nemzethez:

Tisza-Füred ezredéves ünnepet ül, mely méltán valljuk, méltó az ország lelkesedésére, támogatására.

Ünnepeljük azon nagy történelmi mozzanatot, hogy e vidéken s épen Tisza-Füreden az ezerév kezdete és vége kezet fog.

E vidéken vonult át, táborozott Tas és Szabolcs honfoglaló ősünk vitéz seregeivel; míg 1849. tavaszán az ezredév végén, T.-Füredről indult ki a magyar hadsereg hatvan, - bicske, - isaszeg, - nagysarló, - vácz, - komáromi diadalra, melynek utoljára Budavár bevétele volt a czél.

E mellett ünnepeljük az utolsó békés évtizedek kulturális fejlődését: a tiszafüredi muzeum és közkönyvtár, az uj városháza s a karczag-tisztafüredi vasút megnyitását, végre küzdelmeink éveiből Kiss Pál honvédtábornok t.-füredi emléke leleplezését.

(…) Emlékül obeliszket emelünk Tisza-Füreden, a magyar geniuszt jelző repülő turul madárral, mely mint a rómaiak sasa, nemcsak hadi jelvény: müvelődésünknek is hirdetője.

A rendező-bizottság megbizásából bizalommal kérem hazámfiait, hazafias szándékunk, ügyünk meleg felkarolására adományok gyüjtésére s hogy adományaikat a gyüjtő ivvel, a czéljelzésével a tiszafüredi takarékpénztárhoz küldeni, s arról az elnököt értesiteni kegyeskedjenek.

Tárca cím alatt verseket és elbeszéléseket is közölt az Egerben kiadott hetilap

Forrás: Szilvás István/Heves Megyei Hírlap

Ezeréves fennállásunk dicsőséges ünnepségei alatt a nemzet figyelme és érdeklődése a köznapi ünnepségeken kívül az ország ama pontjai felé fog fordulni, a hol a honfoglalás egyes kiváló eseményei játszódtak le. E helyek közé tartozik Tisza-füred is. (…) Az országos millenáris ünnepségek programmjába nagyon szépen bele fog illeni a tiszafüredi ünnepség is és nincs kétség benne, hogy egyik fénypontja lesz azoknak.

Adakozásra szólitjuk fel ezennel mindazokat, a kik a hazafias ügyért lelkesednek, az egész magyar nemzet fiait és leányait. A bizottság minden adományt hálás köszönettel fogad. Adakozásokat erre a czélra mi is elfogadunk és hirlapilag nyugtázzuk.

HEVES VÁRMEGYE. MEGYEI KÖZÉRDEKÜ TÁRSADALMI HETILAP. 1894. FEBRUÁR 9.

Nagyrédhei idill.

Sánta Imre gazduram már a harmadik butéliánál tartott a minap este a korcsmában és mégis busult. Nagyon elkeseritette a lelkét a kemény szivű szép Juhász Pálné, a ki az ő vallomásait csak nem akarja meghallgatni. Elkeseredésében megrendelte a negyedik butélia bort is. Ettől aztán elment minden bánata. Egyszerre nagyot ütött az asztalra ezen kiáltással, hogy megvan! S azzal fogta kalapját és botját s kirohant a korcsmából. A szép asszony háza előtt egy sötét alaknak körvonalai tünnek fel. Megnyomja a kilincset, de a zár nem enged. Felkapaszkodik a kapura és átveti magát rajta. Estében nagyot puffan, a kutya elvakkantja magát, azután csend lesz. Majd a pitar ajtó elé kerül az árny, s elkezdi mélabus szerelmes hangon, hogy „Nyisd ki rózsám az ajtót…”

S a borizű dalra visszafelel a szép asszony: „Nem nyitom, mert meghallják a szomszédok.”

Erre aztán az árny elkezdett botjával irgalmatlanul zörögni a pitar ajtón, folytatva a nótát: „Nem bánom én, hadd hallják…”

De az ajtó nem nyilt meg. Már a hajnal is pirkadni kezdett s a szerelmes ember még mindig ott könyörgött az ajtónál. Ekkor mérhetetlen düh vett erőt rajta. Bezuzta a szép asszonynak minden ablakát s visszaballagott a korcsmába.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock.)