Péntek

Eger Ismét akusztikus pénteket tartanak a Szépasszony-völgy 46. pincéjében az Akusztik Duo közreműködésével. Finom borokkal, kézműves falatokkal várják a kikapcsolódni vágyókat. A mulatság este hét órától kezdődik és a belépés ingyenes. Az asztalfoglalás ajánlott: +36 30 178 7042-es telefonszámon.

Április 21-én, pénteken kitárja kapuit a XII. Országos Viseletkonferencia és kiállítás az egri EKMK-Bartakovics Béla Közösségi Házban, a Knézich Károly utca 8. szám alatt. A rendezvény célja, hogy tanácskozási és találkozási lehetőséget teremtsen az országban tevékenykedő műhelyek, szakkörök, szakemberek számára. Szeretnék, ha a konferencia hozzájárulna az olyan ma is hordható viseletek és öltözetek népszerűsítéséhez, amelyek a hagyományos formákat, motívumokat őrzik. A részletes programismertető a Heves Megyei Népművészet Egyesület Facebook-oldalán megtalálható.

Csak a legbátrabbak merészkedjenek be pénteken este nyolc órától az Agria Moziba, ugyanis indul a Horror maraton, így minden teremben a reszketésé lesz a főszerep.

A rendezvény plakátja

Forrás: Visiteger.com

A legbrutálisabb, legfélelmetesebb horror filmeket láthatjuk a vásznon, amelyek közül néhány: A pápa ördögűzője, Démonok között, Insidious 1. Sziklák szeme, Cloverfield lane 10. Természetesen az örök klasszikus sem maradhat ki, ami nem más, mint az Alien - Nyolcadik utas: a Halál. Hab a tortán, hogy egy jeggyel egész este a félelem rabjaivá válhatunk.

Hatvan Az Ady Endre Könyvtárban délután hat órától a Teremtés tatarozása című könyvét bemutatja Zelnik József író-etnográfus, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. "Ellenségekből kényszer szülte szövetségesek" címmel új, állandó régészeti kiállítás nyílik pénteken 14 órakor a Hatvany Lajos Múzeumban (Kossuth tér 12.). Ugyanitt, szintén április 21-én 18 órától Kamaraest veszi kezdetét a romantika jegyében.

A rendezvény plakátja

Forrás: hatvaniturizmus.hu

Szombat

Eger Föld napi kerékpártúrát szervez a Forrás DSE. A találkozó az egri Civil háznál lesz (Kossuth Lajos utca 12.) délelőtt fél tízkor. Választható 34, illetve 16 kilométeres táv is. Az aktív kikapcsolódási lehetőségről bővebben a közösségi médiában lehet olvasni.

Szent György napjának környékén vált szokássá a St.Andrea Szőlőbirtokon a zarándoklat a Nagy-Eged hegyi Mária szoborhoz, ahol az Atya megáldja az Egri borvidéket, hogy bőséges és jó termése legyen a szőlősgazdáknak az idei évben. A sétán való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami a [email protected] email címen lehetséges. Gyülekezni a Csomós tanyánál, a Nagy-Eged hegy lábánál lehet szombaton délután öt órakor.

A Harlekin Bábszínház ezen a hétvégén sem hagyja unatkozni a kicsiket. Zenés kalandjátékkal készülnek, amelynek főszereplője Andris, egy barna hajú kisfiú a 2.b osztályból.

Gyönyörű amerikai járgányokkal találkozhatunk Egerben a Szépasszonyvölgyben, ugyanis idén is megrendezik a tavalyi év nagysikerű Usa Autó Kiállítást. Egyebek között lesz Gumiteke játék, amely 11 órakor kezdődik, illetve autós szépségverseny, ahol 3 kategóriában díjazzák majd a kocsikat. Az esemény ingyenes.

Forrás: Visiteger.com

Akusztikus koncertre várják a látogatókat a szépasszony-völgyi BorzBár-ban (33-as pince). A belépés ingyenes, viszont érdemes asztalt foglalni a +36 20 395 7469-es telefonszámon.

Gyöngyös Egy felejthetetlen este résztvevői lehetnek, akik ellátogatnak az Illúzió Mesterei showműsorra, a Mátra Művelődési Központba április 22-én, szombaton délután. A műsorban szereplő előadók nemzetközi Tv show-k, rangos fesztiválok és óceánjáró luxushajók rendszeres fellépői. Las Vegas, New York, Peking, Dubai, Párizs és Monte Carlo színpadai után most készek arra, hogy az Gyöngyös közönségét is elvarázsolják. A műsorban fellép Hajnóczy Soma kétszeres bűvész világbajnok, és a nagyszínpadi illúziók mestere Zee Zeus többszörös fesztivál díjnyertes illuzionista, valamint Kelle Botond ötszörös magyar bűvész bajnok.

Vachott műhely nyílik a gyöngyösi könyvtárban délelőtt tíz órától.

A rendezvény plakátja

Forrás: brody.iif.hu

Hatvan A Föld napja alkalmából szerveznek programokat április 22-én a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumban.

Programinfó

Forrás: hatvaniturizmus.hu

Szombaton reggel nyolc órakor a DISZI aulájában és parkolójában kezdetét veszi a Futófesztivál, amellyel szinte párhuzamosan, kilenc órakor a Hatvani Félmaraton is elrajtol.

Vasárnap

Szihalom Április 23-án délután fél háromkor tartják a 18. Dicsérjétek az urat kórustalálkozót a településen. Az eseményen a mezőkövesdi esperesi kerület templomi énekkarai, énekes imacsoportjai és vendég énekkarok vesznek részt, amelyre várják az egyházi muzsikát kedvelő közönséget.

Eger Mikszáth Kálmán klasszikusa, A Noszty fiú este Tóth Marival tekinthető meg az egri Gárdonyi Géza Színház Nagyszínpadán a Kassai Thália Színház vendégjátékaként.

Az előadás a 10. Színházi Olimpia keretén belül kerül megrendezésre. Időpont: április 23. (vasárnap) 19 óra.

Az EKMK Forrás Gyermek és Ifjúsági Háza megrendezi a MIÉNK A TÉR Összművészeti Minősítő Fesztivált, amely április 17-től 21-ig tart. A versenyhéten több mint 800 tehetséges tanuló mutatkozik be a Forrás színpadán Néptánc/Népzene, Tánc (Mozdulatművészet), Komolyzene, Könnyűzene és Színház kategóriákban. A produkciókat szakértő zsűri értékeli, a legjobbaknak fellépési lehetőséget biztosítanak a megyei versenyt lezáró Gálaesten, amelynek helyszíne és időpontja: Bartakovics Béla Közösségi Ház (Eger Knézich Károly u. 8.), április 23. délután öt óra.

Egész hétvégén

Több helyen is megtartják hétvégén a Tájházak Napját.

Kiskörén szombaton hagyományőrző programokkal, kézműveskedéssel (szövés, csipkeverés, agyagozás, papírfonás), herőcesütéssel, vízlépcsős túravezetéssel várják az érdeklődőket.

Mátraszentimrén szombaton és vasárnap délelőtt is lesznek programok ételkóstolókkal, citerazenével, kézműveskedéssel.

Noszvajon szombaton 10 órától fotókiállítás nyílik a Gazdaházban, majd lesz meseelőadás gyerekeknek, délután felnőtteknek.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)