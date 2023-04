A feljutás így is nagy nehézségekbe ütközött, ugyanis az elmúlt héten káosz alakult ki a Himalájában. A világ 10. legmagasabb hegyén, az Annapurnán történt lavina körüli mentési munkálatok, illetve a rendkívül rossz időjárási helyzet kihatással voltak a térségben lévő összes expedícióra. A kialakult helyzetben az ügynökség nem tudott helikoptert küldeni az emléktúra tagjaiért sem. A várakozás alatt a csapat túrázott a környéken, egy esetben 4560 méterig is feljutottak. Ahogy teltek a napok úgy fokozódott a feszültség, a tehetetlenség érzése. Sarhan Omar a Kalifa Alpin Csapat vezetője, folyamatosan bátorította a csapatot és a háttérben mindent követ megmozgatott a zarándokút sikeréréért. A táborban várakozó, a Kancsendzöngára felmászni készülő hegymászók és a helyi sherpák is kiemelt figyelemmel kísérték a Kiss család napjait, a vállalásuk nagy tiszteletet váltott ki mindenkiből. Az utolsó pillanatig bizonytalan volt Péter és Attila feljutása, de a végsőkig kitartottak.