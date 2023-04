A szakemberektől megtudtuk, tavaly Heves vármegyében 343 lakástűzhöz vonultak ki a tűzoltók, s két esetben halálos áldozatok is voltak. Összesen 22-en sérültek meg, Poroszlón és Hatvanban pedig emberéleteket is követeltek a lángok. Ahhoz, hogy a háromszáznál is több lakástüzet eloltsák, 585 járműre volt szükség az elmúlt évben.

– Sajnos, bár még csak négy hónap telt el ebből az évből, már ebben az időszakban is 122 lakástűzhöz kellett kivonulni szűkebb hazánkban, és tíz sérült volt eddig, 198 gépjárműre volt szükség az oltáshoz – ismertette Nagy Csaba, aki kiemelte, aranyszabály, hogy nyílt lángot – még ha csak egy kicsi mécsesről van is szó – soha egy pillanatra se hagyjunk felügyelet nélkül.