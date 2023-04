– Egyrészt, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától (HKIK) megkaptuk a Heves Megye Zöldgazdaságáért Díjat. Úgy érzem, ez is jelzi az első rendezvény sikerét. A másik jó hír a fenntarthatóságra vonatkozik, a világunk talán egy kicsivel jobb útra tért. Elkezdett szűkülni az ózonlyuk. Úgy néz ki, bár ez egy-két nagyhatalomtól függ, hogy az évi másfél Celsius-fokos emelkedésnél meg tud állni a globális felmelegedés, s aztán visszafelé indulhat el a folyamat. Ezzel a jó hírrel találkozhatnak majd az érdeklődők a második Ökoforradalmon is, például a Való Világ kiállításon. A harmadik jó hír pedig az, hogy talán ezek hatására is, valóságos partnercunami zúdult ránk, a kollégáim alig győzték fogadni a jelentkező közreműködőket a legváltozatosabb témákban. Köszönjük a MATE-nak, hogy a tavalyi aktivitását még felül is tudja múlni, hiszen a legtöbb kiállítót az egyetem adja. Emellett több mint 30 partnerünk van, ami azt jelenti, hogy több kiállítónk lesz az eseményen. Kiállító partnerünk lesz a Tisza-tavi Ökocentrum, továbbá a Herman Lipót - Nemzeti Örökség Intézete, a Bay Zoltán Kutatóintézet, de a Miniszterelnökség is egy komoly installációval érkezik. Mindazok, akik tavaly itt voltak, újra jönnek: a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, az Egererdő Zrt., a HKIK a Life-programjának a második éve kapcsán - közölte.

- Az is jó hír még, hogy valamennyien új tematikával és programokkal érkeznek. Mindezekből következik, hogy kétszer annyi látogatóra számítunk, mint tavaly. Elsősorban idén is a diákokat várjuk 10 éves kortól az egyetemi hallgatókig. Húsz helyszínt állítottunk csatasorba, egy-egy látogatócsoport öt helyszínen halad végig. Elméletileg 2500 főt tudunk fogadni öt idősávban, de idén még 2000 látogatószámot céloztunk meg. Természetesen, ahogyan tavaly is, a családokat, a felnőtteket is várjuk 14 és 16 óra között, amikor valamelyik élményúton ők is végig tudnak menni – sorolta Nagy Róbert.