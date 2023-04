Nemrégiben még arról számoltunk be, milyennek látta a sarki fényt Izlandon Heves megye nagykövete, Demecs Norbert, most pedig szűkebb hazánkban is szemtanúi lehettek a csodás jelenségnek, akik vasárnap éjszaka az égboltra szegezték tekintetüket.

Már az is ritkaságnak számít, hogy hazánk legmagasabb pontjáról látható volt a sarki fény, az pedig igazi különlegesség, hogy az alacsonyabban fekvő tájakon is megörökíthették a színpompás égi fátylakat.

A Nagyvisnyóhoz tartozó Bánkúton is megjelent az északi fény. A Bánkúti Turistaház közösségi oldalán tette közzé, hogy rögzítették a színes égi táncot.