Egerben a minap reggel nyolc órakor tettünk egy könnyű sétát a Katona téri piacon. Nagy örömünkre megjelentek az első eperárusok. Ottjártunkkor pakolták a standra a friss árut. Szép, nagy szemű görög epret kínáltak 2500 forintért, s hoztak magukkal magyar árut is, amit egyelőre még a fóliából szüretelnek, s kilónként 5000 forintért kínálnak. – Ez a kezdő ár idén – mondta az árus, aki nagyon bizakodó volt az idei eperszezonnal kapcsolatban. Szerinte mire megjelenik a hazai szabadföldi eper, nagyjából 2000–2500 forinton állapodik meg a kilónkénti ára. Nagyobb mennyiségben május első felében árulják majd a magyar epret, s az időjárás alakulásától függően, június első felében, illetve közepén fejeződik be a szezon.

Megtudtuk, Lajosmizsén vannak nagyobb ültetvények, az ottani őstermelők szerint kedvezett az enyhe tél a gyümölcsnek, bőséges termés várható. Természetesen a növekvő költségek ebben az ágazatban is megjelentek, ez az árakban is tükröződik, ám a termés várakozáson felülinek ígérkezik. A betakarítási költségek is nőttek, a szedők 1500 forintos órabérért vállalták a munkát. A korai fűtött fóliások jó szezont várnak, a hidegfóliások várhatóan kisebb termést takaríthatnak be idén.