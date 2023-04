Hiába a békés öregkor, ha valamivel mindig felidegesítem magam. Most éppen az egyik okoskodó internetes portál azon ténykedésén, hogy megkérdezték a ChatGPT-t – Generative Pre-Trained Transformer –, mikor születik meg az utolsó magyar. A mesterséges intelligencia ezen oldalhajtása persze bölcsebb volt, mint maguk a kérdezők, és valami olyasmivel húzta ki a faggatózás méregfogát, hogy „kultúrgép” nem szokott tippelni vagy spekulálni. A találgatás ugyanis nem szolgálhat megbízható vagy pontos információkkal. A demográfiai helyzet összetett és sok tényezőtől függ, amelyeket nehéz megjósolni.

Aztán a chatbot mégis erőt vett magán, és 2099-ig hajlandó volt jósolni az Egyesült Nemzetek Szervezetének az adataira támaszkodva. Az ENSZ Népesedési Osztálya középtávú előrejelzése szerint Magyarország lakossága a jelenlegi tendenciák mellett folyamatosan csökken, és az évszázad végére mintegy 6,6 millióra eshet. Azonban az előrejelzések nagyon bizonytalanok, és számos tényező befolyásolhatja a jövőbeli demográfiai trendeket, például a születésszám, az egészségügyi ellátás javulása vagy a bevándorlás.

Nos, miután így kiokosodtam én is, lett nekem is kérdésem. Emberi intelligenciával bíró lények miként juthatnak el odáig, hogy egyszerű matematikai képletté silányítanák a magyarság létét? Egy régi-régi dilemma is eszembe jutott: a XIX. század végének egyik nagy problémája volt, hogy ha olyan tempóban szaporodnak a konflisok, mit kezdenek majd a sok lótrágyával a városok? Az a kérdés is gyorsan értelmét veszítette.