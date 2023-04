A napokban rendezték meg a Kaliforniai Gyermekfilm Fesztivált, mely arra összpontosít, hogy összehozza azokat a tehetséges filmeseket, akik szeretnék megosztani változatos és lenyűgöző történeteiket, melyek gyerekekről vagy a kicsiknek szólnak. A legjobb független és nemzetközi moziprojekteket válogatták és mutatták be, így a közönségük és a filmesek is elragadó vetítési élménnyel gazdagodhattak, tudtuk meg a részleteket a rendezőtől.

A Brown Paper Bag című film plakátja

Bemutatták a Barna Papírzacskót is, és Kovács Klaudia elmesélte élményeit a Heolnak.

– Nagyon izgalmas volt számomra a hétvége, mert most először hívták meg a díjnyertes Brown Paper Bag című filmemet gyerekfesztiválra. Ugyan nem kifejezetten gyerekfilm, de egyaránt szól a kicsiknek is. A vetítés után kérdések megválaszolása következett, sok érdekes témát hozott szóba a műsorvezető. Az pedig különösen jól esett, hogy végig velem voltak az alkotótársaim, a film főszereplője, John William Young és a Barna Papírzacskó zeneszerzője, Bradley L. Read is – mesélte portálunknak Kovács Klaudia, aki megjegyezte, a fesztiválon pozitív visszajelzéseket kaptak mind a kollégáiktól, mind a közönségtől. Így elégedetten és vidáman távoztak az eseményről, kezükben egy emlékplakettel.