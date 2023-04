– Nagy volt a sürgés-forgás a horgásztavuknál múlt vasárnap. Mi történt ott?

– Ezen az április eleji napon kivételesen nem a halfogáson, hanem a tónak és a környékének a rendbetételén volt a hangsúly. A helybeli horgászegyesület az önkormányzatunk segítségével igyekezett rendbe tenni a tó környékét. Füvet nyírtak, összeszedték a száraz gallyakat és leveleket, hogy megszépült környezetben hódolhasson minden pecás a szenvedélyének. Főként helybeliek járnak ki a tóra, napijegyet lehet csak váltani, éveset nem. Főztek is ezen a vasárnapon, az önkormányzatunk pedig a bort adta a finom ebédhez.

– Úgy tudjuk az önkormányzatnak saját szőlője, s ebből fakadóan bora is van...

– Három hektár saját területen termelünk szőlőt. Úgy gondolom, hogy ez is egy közösségkovácsoló tényező, hiszen nem is olyan régen, március 18-án csináltunk egy közösségi metszést a területen. Harminc-negyvenen is összejöttünk. A résztvevőket természetesen finom ebéddel láttuk vendégül. A szüretet is közösen szoktuk megejteni, a bort pedig a rendezvényeinken ingyen fogyaszthatják a résztvevők.

– Információink szerint a húsvétot követő hét végén nagyszabású rendezvényre készülnek. Milyen alkalomból?

– Kettős jubileumhoz érkeztünk, amit három napon át ünneplünk. Idén 280 éves a településünk, az új iskolánk pedig 50 éves. Erről a két évfordulóról mindenképpen méltó körülmények között szeretnénk megemlékezni.