Április 15-16-án Eger ad otthont a Kézművesség ezer éve és jövője a Kárpát-medencében kiállításnak és vásárnak, valamint ugyanekkor tartják a negyedik Hungarikum Pikniket is a Szépasszonyvölgyben. Az események programjait sajtótájékoztatón ismertették szerdán a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában. File Sándor, a HKIK főtitkára kifejtette, az előbbi, országos kamara által rendezett rendezvény nagy múltra tekint vissza. Egerbe az ország minden tájáról több mint hetven kézműves érkezik majd minőségi portékáival, s egy szakmai napot is tartanak a Kepesben. A Magyar Kézműves Remek pályázat díjkiosztóját is Egerben tartják majd, a pályázatra beérkezett alkotásokat pedig ki is állítják a Kepes Intézetben, ahol kedvezményes áron három hétig, május 6-ig lehet majd megtekinteni a műveket. A kiállítás április 15-én 16:30-kor nyílik meg ünnepélyesen, s általában keddtől szombatig lesz látogatható, de április 16-án, vasárnap is nyitva tart majd.

balról: File Sándor a HKIK főtitkára, Katrics Krisztina a HKIK kézműipari alelnöke, Soltészné Tarnay Éva a Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesületének elnöke - Kézművesség ezer éve és jövője a Kárpát-medencében című országos kézműipari program és IV. Hungarikum Piknik sajtótájékoztató a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában (HKIK) - Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Katrics Krisztina, a HKIK kézműipari alelnöke kifejtette, a kiállítás és vásár célja a kézművesség életben tartása és fejlődése a digitális világban. A rendezvény nevébe is belekerült, hogy foglalkoznak a jövővel is, nem csak a múlttal. Egerbe olyan alkotók érkeznek majd, akik vállalkozók, a kézművességből élnek és piacképes alkotásokat hoznak létre. Fontos dolog a megbecsülés, amelyet igyekeznek közvetíteni is feléjük. Az alelnök beszélt a szintén a Kepesbe tervezett kiállításról is, amely az ígéretek szerint összérzékszervi lesz, azaz minden módon igyekszik megszólítani a látogatókat. A kiállítás tematikus lesz, meghatározták a színeit, amihez a neuroesztétikát hívták segítségül, azaz olyan tárgyakat láthat majd a közönség, amelyek tetszeni akarnak és amelyeknek örülnek a nézők. Az embereket hangokkal, zenékkel, illatokkal, textúrákkal is igyekeznek majd megszólítani a tárlaton.

Soltészné Tarnai Éva, a Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesületének elnöke a Szépasszonyvölgyben rendezendő Hungarikum Piknikról beszélt, amelyet az Egri Bikavér hungarikummá nyilvánításának első évfordulóján hívtak életre és most negyedik alkalommal rendezik meg. Egy pályázati sikernek köszönhetően rengeteg program lesz majd a völgyben föllép az Agyagbanda, a tekergő Zenekar és a Lajtha László Néptáncegyüttes, a Kerekes Band, a Tárkány Művek, de lesz bábszínház, kézműves bemutatók, fegyver- és solymászbemutató is. Nem csak bikavért lehet majd kóstolnia pincéknél, hanem számos gasztrohungarikumot, így egyebek között karcagi birkapörköltöt, bajai halászlevet, csabai kolbászt, magyaros libamellet, kürtőskalácsot. A völgyben tartják majd a vásárt is közel nyolcvan kézműves részvételével a termékek széles körét felölelve. Fölhívta a figyelmet arra, hogy a völgyben parkolási nehézségek várhatók, a nagy parkolót lesz érdemes választani azoknak, akik autóval érkeznek, de érdemes lehet gyalogolni, vagy éppen ingyenes buszjárattal jönni.