Minden évszakban megkapóan szép látványt nyújt Gyöngyösön a Pesti út és a Jókai Mór utca találkozásánál kiépített körforgalom. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a gyöngyösi lakosok is előszeretettel osztanak meg róla fotókat a közösségi oldalaikon. Olyan helyi lakó is akad, aki valamennyi évszakban megörökíti a körforgalmat, és albumként mutatja be azokat az internet közönségének. A színpompás virágok látványa remélhetőleg felüdíti az autósokat is, de nem vonja el a figyelmüket a forgalomról.

Gyöngyös legszebb körforgalma

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap