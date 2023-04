Vannak alapítványok, melyeknek az a küldetése, hogy segítsék a nőket abban, hogy jó üzletemberek legyenek, s elsajátítsák az üzleti élethez szükséges nyelvezetet és tudást, ugyanis Amerikában is tapasztalható, hogy ugyanabban a munkakörben kevesebbet keresnek a férfiakhoz képest, ezért is fontos a támogatásuk ezen formája, magyarázta.

Új díjra jelölték Kovács Klaudia filmrendezőt

Forrás: Beküldött fotó

Los Angelesben is van egy ilyen alapítvány, akikkel Kovács Klaudia is szokott együtt dolgozni. Azt tudni kell, hogy Amerikában a film nem csak művészet, hanem vállalkozás, üzleti komponens is.