Koromnál fogva a húsvéti ünnepkör inkább az emlékezésé már, mint – ahogyan az fiatalon volt – a jövőbe nézésé. Gyerekként persze más volt a világ. Sok akkor élő ember például felettébb felelőtlen volt, aminek voltak súlyos következményei: emlékszem egy fotóra, egy fehér ruhás 16 éves lány a ravatalon – történetesen édesapám egyetlen lánytestvére –, akinek azért kellett tüdőgyulladásban meghalnia, mert az akkori szokások szerint a locsolkodó legények a patakból merített hideg „rózsavízzel” öntözték meg.

A fiúkat se kímélték a régi-régi húsvétok. Engem tizenéves gyerekként mentettek ki az áradó felsőtárkányi patakból, amibe ittasan belecsúsztam. De nyaltam fel az utat az új öltönyömben, mert a sok, „egy kupica likőr nem árthat meg” mondattal kínált szesz lelökött az útról a biciklivel. A hírhedt nova szőlőt sem nélkülöző borokhoz a lagzikban, a helyi pincékben is hozzájutott a legtöbb tizenéves. Kínáló felnőtt mindig akadt.

E szemléletnek meg is lett az eredménye. Heten voltunk az utcában fiúk, játszótársak, akik közül öten idő előtt mentek el. Az a srác, akivel a legtöbbet lógtunk együtt, 39 évesen halt meg, az anyja azt mondta, hogy egy reggelre besárgult, a mája adta fel. A harmadik szomszédban lakó srác is mindössze 42 évet élt, és másik három gyerekkori barát se ünnepelhette az ötvenötöt sem. Kicsit jelképes is, hogy a húsvét a megváltás ünnepe. Ma legalább gyereknek alkoholt nem kínálunk. Ezzel a bűnnel is kevesebb.

