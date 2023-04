Megkérdezem, hol találkoztak, Dávid rávágja, hogy az interneten, hiszen manapság minden ott zajlik. Ő előtte informatikus volt, nagyvárosban lakott, de elege lett és kiköltözött egy hektárra Somogyba. Home office-ban dolgozott, mellette pedig elkezdett gazdálkodni, akkoriban inkább még csak hobbiból, tanulgatta a miértet és a hogyant. A nagyváradi lány rövid levelezés és nagyjából 3 találkozás után költözött hozzá egy rózsaszín gurulós bőrönddel. Anna keményen dolgozott, bár akkor még nem a mostanra ikonikussá vált tarka, népi motívumos ruháiba, hanem melegítőben, de működött az önfenntartó gazdaságuk. Aztán kinőtték a somogyi területet, látták, hogy ott nem fog menni az, amit megálmodtak, másokat is ellátni regeneratív gazdálkodással, vagy ahogy ők mondják, gyógyítani a földet és táplálékot adni más családoknak.

A rangidős kakas

Forrás: Huszár Márk/ Heves Megyei Hírlap

– A bekölcei hirdetés volt az amit mindketten megnéztünk. Megláttam a dombokat és egyből beleszerettem, de a döntést Dávidra bíztam, mert ő racionálisabb – folytatja Anna.

– Épp a dombok miatt nem kellett senkinek nagyjából egy évtizedig. Mezőgazdaságra értéktelen, a marháknak viszont nem akadály a domboldal. De a romok miatt sem lehetett vonzó. Nem csak az épületek terén, a föld is nagy változáson ment keresztül mióta négy éve dolgozunk rajta. Azt a szép füves részt pedig ahová nemsoká a csirkék kerülnek, teljesen felverte a gaz, azóta voltak ott csirkék is és legeltettünk is rajta – tette hozzá Dávid.

Hamarosan kiköltöznek a csirkék

Forrás: Huszár Márk /Heves Megyei Hírlap

A kiscsirkék a csibeoviban kezdik, 3-4 hetes korban kerülnek ki időjárástól függően a szabadba. Korábban traktorral költöztették a csirkéket. Látogatásunkkor vázolta Dávid az új ötleteit Annának, amit azért is talált ki, hogy ne terheljék a talajt a nehéz géppel. Fóliasátrakat alakítottak át a a csirkék igényeihez mérten. Ezek elektromos csörlők segítségével távirányítóval lesznek mozgathatóak, hogy a szárnyasok naponta könnyedén odébb költöztethetőek legyenek egy-egy sáv mentén. Az épp aktuális területen egyrészt csipegetnek, másrészt potyogtatnak, tehát trágyázzák a talajt, egy évben pedig kétszer érintik majd ugyan azt a földet. Ha minden jól megy az automatizált rendszerrel napi egy óra lesz a sátrankénti több száz csirke ellátása. Jelenleg a csirkéken kívül marhák, kacsák, libák vannak a tanyán, de házi tojás és zöldségek is várhatóak ismét. Mostanra jutottak odáig, hogy igazán van idő gondolkodni, az első négy év inkább a küzdelemé volt. Folyamatosan van mit karbantartani, minden nap el kell látni az állatokat és ugye le is szokták vágni őket, de erre később még kitérünk. Tavaly nyolcezer csirkéjük volt, pedig eredetileg csak marhát akartak tartani, hiszen velük tudják jó igazán jól alakítani a környezetüket. Mennyiséget növelni már nem igazán akarnak, amiben tovább szeretnének fejlődni, az a minőség. Idén például libákkal is kísérleteznek, gyakorlatilag csak a legeltetésre alapozva nevelnék fel őket idén.

Anna szerint az állatok tiszteletet érdemelnek azért, hogy táplálják az embereket

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Sosem okozott problémát vagy meg kellett szokni, hogy le kell vágni az állatokat? Mennyire nehéz mikor az állatból termék válik – tettem fel a nagy kérdést Annának aki a „női munkát”, a vágást végzi.