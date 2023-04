Mérnök, szoftverfejlesztő, adattudós, kutató – bár a munkaerőpiacon egyre nagyobb szükség van rájuk, mégis kevés fiatal lánynak jut eszébe, hogy a hagyományosan fiúsnak gondolt technológiai, műszaki, vagy éppen tudományos pályák irányába induljon el.

Tagadhatatlan, hogy a férfias szakmákat választó lányok helyzete már csak a sztereotípiákból adódóan is nehezebb. Magyarország egyik legnagyobb munkáltatója, a Bosch csoport éppen ezért sokat tesz azért, hogy támogassa a női munkatársak karrierjét is, hiszen a diverzitás, a nők tehetsége nélkülözhetetlen szerepet tölt be az innováció terén elért sikerekben is.

A Lányok Napja országos eseménysorozat a Nők a Tudományban Egyesület kezdeményezésére valósul meg azzal a céllal, hogy az ún. STEM-szakmákat (melyekhez tudományos, technológiai, mérnöki vagy matematikai végzettség szükséges) népszerűsítse a felsőtagozatos általános és középiskolás lányok körében. A Bosch a Lányok Napja eseménysorozat alkalmából, idén tizedik alkalommal tárta szélesre innovációs „boszorkánykonyhájának” kapuit a tudományok és a technológia iránt érdeklődő fiatal hölgyek előtt, kézzelfogható élményt, személyes betekintést kínálva számukra a kutatás-fejlesztés és a gyártás férfiasnak tartott világába. A résztvevők emellett az autóipari fejlesztésekhez kapcsolódó női karrierutakkal találkoztak, és a vállalat női tehetségekre fókuszáló, sokszínű karriertámogatási programját is megismerhették.