– A Nők a Tudományban Egyesület országos rendezvénysorozatához igazodva a gyöngyösi campus programjának is az volt a célja, hogy segítsen a pályaválasztásban azáltal, hogy bepillantást enged néhány szakmában és tudományterületen a kulisszák mögé. A lányok a program előírásainak eleget téve minden állomáson női előadókkal, egyetemi oktatókkal és a gyöngyösi campus volt hallgatóival találkoztak. Mielőtt azonban a szervezők eleget tettek volna ennek a Lányok napi szabálynak, Dr. Zörög Zoltán, a campus főigazgató-helyettese megnyitotta a rendezvényt. A program elején a lányokat három előadás várta: dr. Domán Szilvia egyetemi docens azt a kérdéskört járta körbe, hogy miért érdemes tanulni. Utána dr. Demszky Alma Míra egyetemi docens arról beszélt, hogy a nőiesnek tartott szakmákban a férfiak is lehetnek sikeresek éppúgy, mint a férfiasnak tartott szakmákban a nők. Bárdi-Szeberényi Rita, a campus volt hallgatója, a Proftec Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. weboldal készítője és fejlesztője, az online marketinges és értékesítői téren szerzett szakmai tapasztalatait osztotta meg a fiatalokkal. Ezt követően a lányok öt csoportban öt állomást jártak végig. Dr. Bélteki Ildikó egyetemi adjunktus, Dr. Láposi Réka egyetemi docens, valamint Dr. Tury Rita egyetemi adjunktus a növénytermesztéssel kapcsolatos kutatások világába vezette a diákokat, valamint beszéltek a levegőben szálló virágporokról és pollenekről is. Dr. Domán Szilviánál próbára tehették magukat egy logókvízen, valamint hallhattak a márkázás szerepéről is.