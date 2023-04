Április elsejétől változott a Sástó nyitvatartása, adta hírül Gyöngyös önkormányzata. Közlésük szerint a turisztikai központ minden nap 9 és 17 óra között, a kilátó és a nyilvános illemhely pedig minden nap 10-től 16 óráig tart nyitva. Az igazi szenzáció azonban az, hogy a tavasz beköszöntével a tó szolgáltatásai is elindultak, hétvégénként már csónakázhatunk is a tavon.

Mint arról portálunkon is írtunk, a tavalyi példa nélküli aszály miatt a tavat nyáron a kiszáradás veszélye fenyegette. A Sástót üzemeltető Városgondozási Zrt. közlése szerint azonban az az őszi és téli csapadéknak köszönhetően a jelenlegi vízmélység már 95 centiméter. Csónakázni azonban egyelőre csak szombatonként és vasárnaponként lehet 10-től 16 óráig. A Gyöngyös közigazgatási területén található népszerű kirándulóhelyet a városgondozás az elmúlt hetekben már felkészítette a a turisztikai szezonra, egyebek mellett a hidakat és a padokat is újrafestették. A Sástó kellemes húsvéti program lehet a hétvégén a családoknak, de egyénileg is.