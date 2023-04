A templomot megtöltő közönséget Papler Pál plébános köszöntötte, aki szerint ezek a találkozások napjai, Ferenc pápa látogatása miatt is, aki a hívekkel, menekültekkel, rászorulókkal is találkozik. Most azonban a tárkányiak és környékbeliek találkoztak a koncerten, a zene hullámhosszán pedig rátalálhatnak valami fontosra. Fontosnak nevezte a pápa hitet erősítő szavait, hogy rátaláljanak a hívek Krisztusra, hozzátéve, hogy a zenében is rátalálhatnak a hallgatók a megváltóra.

Gyopáros Alpár arról beszélt, hogy 2018-ban beszélgetésre várták a polgármestereket, jegyzőket, civileket, lakosokat, annak érdekében, hogy megtudják, mi kell a falvaknak. Ennek nyomán indult el a Magyar Falu Program. Pénz kellett, járdára, útra, tetőcserére, temetőre. Utána azt kutatták, a faluban felnőtt fiatalok miért mennek el, vagy miért maradnak községükben. Az derült ki, hogy az élő közösségre van szükségük leginkább. Ezután támogatták a közösségi terek kialakítását, felújítását, civil szervezetek, egyházak támogatását, rendezvények szervezését, összesen 70 milliárd forinttal.

Kiemelte, a Magyar Falu Programban Mezőtárkány 111 millió forintot nyert. Ez csupán kis kommunikációs kötelezettséggel jár, egy táblát kell kirakni a falu határát jelző táblára, ha ez nincs, vissza kell fizetni a pénzt. Ez azonban Mezőtárkányban hiányzott, így viccesen fölajánlotta Tóthné Szabó Anita polgármesternek, hogy vissza is fizethetik a támogatást, vagy kitehetik azt a két táblát, amelyet magával hozott. Az utóbbit javasolta, és a helyieknek is tanácsolta, vigyázzanak a táblákra.

A köszöntőket követően kezdődhetett az előadás, az ex republicos Tóth Zoltán és a Csillag Születik tehetségkutatót korábban megnyerő László Attila adott koncertet. Elhangzott, korábban egy-egy dalt adtak már elő közösen, de ez az első közös koncertjük. A repertoárban elhangzott több Republic-dal, de Koncz Zsuzsa, Máté Péter, vagy éppen Balázs Fecó, vagy a Kormorán egy-egy slágere is fölcsendült. A közönség többször is együtt énekelt az előadókkal, a végén pedig felállva tapsoltak a duónak.