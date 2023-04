– A hagyományőrző napon résztvevő számos káli és környékbeli kulturális csoport találkozása éppen ezért rendkívül fontos. Ezt a tematikus napot szeretnénk jövőre is megtartani, mert azt gondolom, nagyon jelentős és jó dolog ez a településünk életében – közölte Morvai János.

Ignácz Balázs, Heves vármegye főispánja kérdésünkre azt felelte, hogy félig hivatalból, félig helyi lakosként van jelen a rendezvényen.

– Szerencsés helyzet, hogy egyrészt képviselem a Heves Vármegyei Kormányhivatalt. Vármegyénkben, a füzesabonyi járásban Kál meghatározó település. Példaértékű az, hogy a nagyközség ilyen típusú programokat is szervez. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ilyen rendezvényekkel meg tudjuk mutatni az értékeinket, az idősek népdalkörei vagy éppen a kézműves foglalkozások révén pedig meg tudjuk ismertetni a fiatalokkal a hagyományainkat, a múltunkat. Ez igen fontos. Én nagyon bízom benne, hogy a környékbeli településeken is minél több hasonló rendezvényre kerül sor. Másrészt, büszke káliként is itt vagyok, nagyok örülök, hogy a polgármester úr meghívott a rendezvényre – fogalmazott Ignácz Balázs.