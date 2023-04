Kanász-Nagy Máté, az LMP frakcióvezető-helyettese Egerben tartott sajtótájékoztatót kedden délután a hazánkba tervezett akkumulátorgyárakról, az ezzel kapcsolatos országos népszavazási kezdeményezéseikről. Kifejtette, álláspontjuk szerint nagyberuházások esetén helyi népszavazásokat kellene tartani és azok eredményétől függően szabadna csak megvalósítani a veszélyes, szennyező, energiaigényes beruházásokat. Szót ejtett a recski andezitbánya-nyitásról is, elárulta, a péntekre tervezett robbantás miatt ők is elmennek a helyszínre és el is kérik majd a mérőműszerek adatait. Érthetőnek nevezte, hogy Recsknek iparűzési adóbevételre van szüksége, szerinte a települési önkormányzatokat alulfinanszírozza az állam.