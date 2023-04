A szamárvezetőmben, amit e sorozat elkezdése óta bővítgetek, számos címszó szerepel még, amelyekről idő közben úgy gondoltam, írok majd, ám nem biztos, hogy most is akkora jelentőséget tulajdonítok minden egyes foszlánynak, mint amilyennek első nekifutásra tűntek. Ma már a tárgyalt téma szempontjából legfeljebb egyetlen bekezdést ér a balatoni nyarak felemlegetése, amiben nemzedékem szinte minden tagjának része volt, vagy a rendszer „húzd meg, ereszd meg” politikájának a megélése, amit ugyancsak érzékelhetett bárki, akinek a szeme nyitott volt a valóságra. Pusztavacsot is felhozhatnám utóbbi alátámasztására, de egyrészt személyesen nem voltam ott a balhénál, másfelől pedig azóta a történtek akkora publicitást kaptak, hogy aligha tudnék bármi érdemlegeset hozzátenni. Csupán emlékeztetőül: 1984-ben a karhatalom vízágyúval oszlatta szét az ottani „békefesztivál” közönségét, s az eset kapcsán a belső elhárítás is vizsgálatot indított. Ezt követően főleg a rendőrségi rohamról készült felvételek terjesztése verte ki a biztosítékot.

Pusztavacs, 1984. A „békefesztivál” első napja nem éppen békés módon ért véget, a füstbombákat és a vízágyút is bevetették

Forrás: Fortepan

Számomra a „vad” rockkorszak 1980-ban, az óbudai hajógyári szigeten megtartott fekete bárányok koncerttel lezárult. Utólag azt gondolom, nem csak számomra: a kamaszromantikát sokunk számára felváltotta a katonaság, a családalapítás- és fenntartás szükségszerűsége, amik fontosabbak voltak a l'art pour l'art lázadásnál. Aki hőzöngeni akart, más formákat keresett, és a 80-as évek ehhez másfajta terepet kínáltak az élet minden területén, így a könnyű (rock) zenében is. Jól érzékeltette ezt az úgynevezett tatai rocktalálkozó 1981-ben, amit a KISZ szervezett, s az eseményen a zenészeken kívül megjelentek a szféra állami képviselői is, egészen Erdős Péterig. Tanulságos megnézni a rendezvényről készült felvételeket, amelyen a hatalmi gőg szinte tapintható. Az egésznek nem sok eredménye volt, továbbra is ment minden a párt korifeusai által kijelöltek szerint, ideértve azt is, hogy a Beatrice feloszlott, s Hobóékat kivéve, a szakmából nem sokan nyilvánították ki szolidaritásukat Feróék mellett.