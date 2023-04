Otthon és az autóban persze mindig rockmuzsika szólt, így lassacskán növögető gyerekeink Szigeti Tamás barátom – aki alighanem Észak-Magyarország legfanatikusabb rockzenegyűjtője – jóvoltából előbb megismerkedtek a Black Sabbath-tal, mint a betűvetéssel. A rongyosra forgatott kazettáknak meglett a jótékony hatásuk, ízlésük olyan irányban fejlődött, ami a mai napig kitart, azzal együtt is, hogy sokkal nyitottabbak a műfajon belüli újdonságokra, mint amennyire én valaha is voltam. Hét-nyolc esztendősek lehettek, amikor úgy gondoltam, ideje koncertekre is elvinni őket. Emlékeim szerint az egyik első buli, amin már tudatosan figyeltek, a Mátravidéki Erőmű strandján megtartott Beatrice-koncert volt – Nagy Feró akkoriban alakította át sokadszor a bandát –, s még hetek múltán is az élmény hatása alatt álltak. Ezután minden olyan eseményre magammal cipeltem őket – még akkor is, ha interjút, riportot készíteni mentem, esetleg zsűrizni hívtak valamely tehetségkutatóra –, ahol a rockerek megfordultak. A „cipelni” kifejezés nem is annyira helytálló, hiszen ha nem érdekelte volna őket, biztosan nem erőltetjük.

Nagy Feró és gyerekeink, Örsi és Boti a 90-es évek közepén. Aligha sejtethette bármelyikük is, hogy ez a találkozás az első, de koránt sem az utolsó…

Forrás: Tari Ottó/Heves Megyei Hírlap

A korábbi fejezetek egyikében utaltam rá, hogy korosztályom tagjai kiskamaszként számtalanszor elképzelték – én sem voltam kivétel –, amint nagyszínpadon zenélnek, a tömeg pedig a lábaiknál tombol. A tükör előtti léggitározás mindennapos volt, így éltük meg álmainkat; egyszer még egy használt gitárt is vásároltattam magamnak nagymamámmal, de csak a mórikálásig jutottam vele, mert a húrok kicserélése is macerásnak tűnt, nem még, hogy akkordokat fogjak le a bundokon. El is adtam hamarosan.