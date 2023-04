– A néhány oldalas, triviális kérdéseket tartalmazó közvéleménykutatásért 2,5 millió forintot fizetett ki a cég. Olyan kérdéseket tartalmaz, mint például, hogy elégedett-e ön a közösségi közlekedéssel. Úgy gondolom, az ilyen kérdésekre mindenki tudja a választ, erre nem kell 2,5 millió forintot kifizetni. A kutatás nem tartalmaz konklúziókat, jövőbeni iránymutatásokat, de további probléma is van vele, hiszen 2022. december 5-én küldte ki az árajánlattételre vonatkozó e-maileket a Városfejlesztési Kft., és érdekes módon, a következő napokban három különböző, szegedi, debreceni cégtől és a budapesti Poor Consultingtól érkezett árajánlat, ám december 5-én már bontási jegyzőkönyvet készítettek, pedig az utolsó árajánlat 7-én érkezett be, a határidő pedig december 8-a volt – részletezte Minczér Gábor. Megjegyezte, további érdekesség, hogy mind a három cég ajánlatán 2021. december 4-e a kiállítás időpontja.

– Kérdezem, vajon egy ember készíthette ezeket az árajánlatokat, és vajon volt-e a valóságban árajánlat kérés? Ki merem mondani, hogy ez a csalás kategóriájába tartozik, s ez 2,5 millió forintjába került az egri adófizetőknek. Úgy gondolom, fel lehet vetni a felelősség kérdését további szinteken is. Nem csak Nagy István és a Városfejlesztési Kft. felelősségét, hanem akár az Evatáét is. Bár az Evatnak ez egy leányvállalata, a könyvelését az Evat végzi, ezeknek a számláknak oda is be kellett jutniuk, tudniuk kellett róla, hogy megrendeltek egy ilyen közvéleménykutatást – fűzte hozzá Minczér Gábor.

Megjegyezte, visszás, amikor az Evat képviselői elmondják, mennyi leromlott állapotú önkormányzati lakás van a kezelésükben, s jó lenne ezeket felújítani, s pénzre volna szükségük. - Egyébként 136 millió forintot beállítottunk az eredeti költségvetésben, de a közgyűlés többsége nem ide gondolta felhasználni, és elvették. Ilyen esetekben ez a 2,5 millió forint fontos lenne véleményem szerint az Evatnak. A felelősség az Evaton kívül még a közgyűlési többségé is, amiért Nagy Istvánt a cég élére ültették - összegezte az alpolgármester.