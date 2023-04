A programban önkéntes a részvétel, tette hozzá az igazgatónő. A projekt elemei viszont egymásra épülnek.

– A táplálkozással, a természetgyógyászattal, a gyógynövényekkel, vagy akár a D-vitaminnal foglalkozó alkalmakon sem kell nagy dolgokra gondolni. Tapasztalom és hiszem, hogy a legtöbb szépkorú ember esetében ezek a programelemek az ismeretek felelevenítését is jelentik. Így volt az első elemnél is, a kenyér készítésénél. A mentális állapottól függ persze a felelevenítés hatásfoka, de ismétlem, nincs olyan, hogy nincs hatás. Ez még a középsúlyos demens személyek esetében is így van. S ha olyan emlékpillanatok villannak fel bennük, amelyek örömet okoznak nekik, az tükröződik az arcukon. Minden ember fizikai és mentális jóllétének több összetevője van: jól alszom, helyesen táplálkozom, elegendő folyadékot iszom, illetve hogyan öltözöm, milyen a testbeszédem, mit sugárzok azzal mások felé, ahogy ülök, állok és kommunikálok. Ezekkel a témákkal is foglalkozunk, és a mozgás is folyamatosan jelen lesz a projektben. Lépésszámlálót kapnak azok, akik vállalják koruk, egészségi állapotuk függvényében a napi ezerötszáz-háromezer lépés megtételét a szabadban. Ha ez tudatossá válik a mindennapjaikban, azt gondolom, szívesen folytatják majd a programon kívül is. Nagy dolgokat nem kell várni, de az előttünk álló fél év szemléletében és folyamatában erős üzenetet hordoz szakembernek, résztvevőnek egyaránt: van hová tartoznom, van mit csinálnom, és erre készülnöm kell. Azt is üzeni a projekt, hogy mit és hogyan tehetünk másként, hogy jól éljük meg az időskort – méltósággal a saját otthonunkban, vagy méltósággal intézményi keretek közt. Ennek a felismerésnek is megvan a maga útja, és az egyénnek választási lehetőséget ad – részletezte Maka Piroska.

A KHSZK nappali intézményeiben és a száz fős idősotthonában fut a projekt, és mérik is a programok hatását. Mentálhigiénés szakember, orvos, gyógyszerész, gyógytornász, pszichológus, dietetikus segíti a munkát Gyöngyösről és környékéről. Ők erős belső motivációval és szakmai elhivatottsággal vesznek részt a projektben.