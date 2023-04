Ugyan lassan az egri közgyűlés is csatatérhez hasonlít néhány képviselő szerint, de most nem a saját, hanem valaki más harcát támogathatja az önkormányzat. Minczér Gábor alpolgármester ugyanis előterjesztést nyújthat be Borics Ádám MMA harcos versenyfelkészülésének támogatására.