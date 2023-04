Erőteljes folyamatokhoz, változások sorához kell igazodnia a MÁV-Start Zrt. személyszállítási szolgáltatásának, ilyen az agglomerációba történő költözés folytatódása, egyes turisztikai célpontok népszerűbbé válása, az otthoni munkavégzés terjedése, a megugró üzemanyagárakra való lakossági reagálás, nagy, új vidéki foglalkoztatók megjelenése és az utasok igényeinek növekedése. Közben változik maga a társaság is: fejleszti a flottáját, bővíti a szolgáltatásait, ahol célszerű, ott ütemes menetrendre váltott, és egyre jobban összedolgozik a MÁV csoporthoz tartozó Volánbusz Zrt.-vel - írja a Világgazdaság.

A témával kapcsolatban Mosóczi Lászlót, a MÁV-Start vezérigazgatóját kérdezték, aki elmondta, hogy Heves megyében is egyre többen utaznak vonattal.

Mosóczi Lászlót, a MÁV-Start vezérigazgatója

Forrás: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

– Különösen jelentős, trendszerű a növekedés a nagyvárosok közötti távolsági vasúti utazásokban, – főként Pécs, Eger, Kecskemét és Szeged, Zalaegerszeg és a Balaton irányában. Ezt azért is fontos kiemelni, mert a köztudatban még manapság is a kevés utassal közlekedő „gyorsvonatok” képe él. Felfutás jellemző Budapest és Eger közt is. Az órás ütemű, korszerű motorvonattokkal (FLIRT és KISS) közlekedő Agria InterRégió vonatoknak köszönhetően 2018-hoz képest 160 ezerről 270 ezerre nőtt az éves utazásszám. Hasonlóra számítunk Gyöngyös és Budapest közt, mert a korábbi elavult járművek és átszállás helyett, december óta – Mátra InterRégió elnevezéssel – már óránként járnak az alacsony padlós, klímás motorvonatok - ismertette a vezérigazgató.