A választókörzet településeinek bejárása során Nagykökényesre is ellátogatott Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője. A község vezetőivel folytatott tárgyalások során számos jövőbeni fejlesztést érintettek. Ezek között szerepel a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése is, amihez csatlakoztatva egy kisebb tó kialakítását is tervezik.

Utóbbiról Besszer Andrásné polgármester számolt be. Mint fogalmazott, egy földmedrű vízvisszatartóművet létesítenének, aminek megvalósulásával újabb látványossággal gyarapodhat a falu. Céljuk az is, hogy még több madarat idevonzzanak, hiszen van madárbarát óvodájuk is.

A községvezető az elmúlt időszak eredményei között említette, hogy pályázati forrásból megújult a Dessewffy-kúria épülete, most pedig a műemlék körüli park rendbe tételét tervezik: tanösvények, bogárhotelek, madárlesek kialakítása is az elképzelések között szerepel. Mindezeken túl pedig folytatódik a közutak felújítása.

A kúriát nemrég újították fel, jelentős pályázati támogatással

Forrás: Komka Péter

Szabó Zsolt szerint a Mátraalja és a Cserhát között fekvő település joggal lehet büszke az eredményeire, egyebek mellett arra, hogy sok kiváló művészt adott az országnak. Kökényesi alkotók újították fel egyebek mellett a fővárosi Kossuth tér szobrait, s a hatvani belvárosi templom közelében látható szobor – is idevaló mester munkája, s nagykökényesi kislányt ábrázol.