– Ha nincs pulzus, nincs légzés, akkor kell az újraélesztés. A mellkas közepére teszed a két kezed és ütemesen nyomod a mellkast. A hirtelen szívhalál mögött sokszor áll kamrai ritmuszavar, amely néha egy mellkasra mért ökölcsapással helyreállítható – emelte ki.

– Az ember mindig is falkában élő lény volt, mert egyedül elpusztult volna. Vadászott, közösségben, aztán ami sikerült, azt szétosztották... aztán rájött, hogy ő jobban vadászik, meg a mamutok már kihaltak és amúgy is, ő jobb lándzsát készít, mint a szomszéd Pista, nem ad abból, ami neki van, lesz, lett. És nem ad a segítségéből sem. Hiszen törődjön mindenki a maga dolgával!... Ugye nem erre akarjuk nevelni a gyerekeinket? Mert akkor ők is csak a saját dolgaikkal fognak törődni, és abba öregen, betegen mi nem leszünk benne – zárta.