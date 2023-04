Megtudtuk: a Társaság 2020-ban indította értékmentési programját, amelynek célja az elődvállalatok különleges járműveinek, a nagy múltú magyar járműgyártás értékeinek megőrzése az utókor számára. Az idei Volánbusz Retró Napon ismét megtekinthettük nosztalgiaflottájuk számos patinás, ikonikus darabját, emellett pedig színes programkínálattal – egyebek mellett sétabuszozással, tárlatvezetéssel, közönségtalálkozóval – is várták az érdeklődőket. A szervezők mindezek mellett kitelepítettek egy repülőgép szimulátort, továbbá kiállítással is készültek, ami bemutatja a Volán-cégek történetét az 1927-alakulástól napjainkig. A látogatók megnézhették a régi öltözékeket, eszközöket, térképeket is, a kísérőprogramokban pedig a MÁV-START a hatvani vasútvonalon különleges és egyedi, Ganz-gyártású BV-motorvonat (Samu) forgalomba állítását is ígérte. A közlemény tanúsága szerint a szerelvény a Keleti-pályaudvar és Gyöngyös között kétszer közlekedik oda-vissza a nap folyamán.

A mostani esemény társszervezője a magyar légiközlekedés történelmét bemutató Aeropark volt. A Légiközlekedési Kulturális Központ a Nejlon Piroskával együtt többek között a 260 Centrum elnevezésű autóbuszt is bemutatta, amely Budapest és Ferihegy között szállította az utasokat a 80-as években. Ezek napközben a város utcáin is köröznek majd.

Amúgy a délelőtti órákban mindenki az eget kémlelte, de ottjártunkkor nem esett az eső, mi több, olykor a nap is kisütött, bár a hőmérséklet így sem emelkedett 10 Celsius-fok fölé. Ennek ellenére már a nyitásra rengetegen érkezte az ország minden részéről. Úgy tűnik, a kevésbé megszállottak mellett eljöttek a retrófanok is, többségük természetesen autóbusszal.