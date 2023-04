A HungAIRy LIFE projekt révén a környezettudatos közlekedés népszerűsítése céljából, Eger Bringa néven az Önkormányzata közösségi kerékpáros rendszert hozott létre két állomással, melyet április 5-én adnak át a helyieknek. Kiépítésével elsősorban a helyieket szeretnék ösztönözni arra, hogy gépjárműveik helyett használják az alternatív közlekedési lehetőségeket.

A közösségi közlekedési rendszer a városban összesen 20 hagyományos biciklit kínál majd bérlésre, melyeket a 2 gyűjtőállomás egyikén lehet kölcsönözni, majd bármelyik állomáson leadni. Az egyik állomás a Felsővárosban, a Kallómalom úton, míg a másik a Belvárosban, az Árva köznél található. Az Eger Bringa rendszer használata regisztrációhoz kötött lesz, alkalmi és rendszeres felhasználók is igénybe vehetik a szolgáltatást. A rendszerhez tartozik egy weboldal és egy applikáció is, ami a felhasználókat segíti a jegyvásárlásban, a rendszer használatában és megismerésében is.

A portálunknak megküldött információk szerint lehet majd napi, 3 napos és heti jegyet is venni. Más feltételek vonatoznak az alkalmi és az állandó felhasználókra. Utóbbiaknak egyszerűen az Eger Bringa kártyával lehet a dokkolóról leemelni a bicikliket, amelyekkel a szabályok szerint nem lehet majd elhagyni a város határait. Egyszerre csak 10 órát lehet egy kerékpár a felhasználónál, ha nem kerül vissza a dokkolóba akkor eltűntnek nyilvánítják ez időn túl és kerestetni kezdik.