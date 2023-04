A közeledő ünnepeink - ballagások, Anyák napja, vagy éppen majális - erős kihívás a meghívott vendégnek, ajándékozónak. Nem mindenkinek telik új laptopra, telefonra, arany ékszerekre. Lehet úgy is szépet, maradandót vásárolni Egerben is, hogy nem vallunk szégyent. Ráadásul egy jó ügyet is támogathatunk.

Az egri SZETA adománypontján rengeteg ajándék szerezhető be olcsón. A Széchenyi u. 78. szám alatt, a volt 3-as számú. Általános iskola udvarában. (Bejárat a Malom u. felől), nagyon jó minőségű ruhákat, háztartási eszközöket, boros, pezsgős és whiskys poharakat, tányérokat, játékokat, plüssöket, mese-és gyermekkönyveket, szép- és szakirodalmat, bébiholmikat, táskákat, ágyneműket és törülközőket, bizsukat, fürdőszoba felszereléseket, porcelánokat és kerámiákat találhat, aki arra vetődik.

Érdemes benyitni szerda kivételével hétfő, kedd, csütörtök, pénteken 10-15.30 -ig, szombaton: fél tíztől egy óráig.

Az adományponton nagy figyelmet fordítanak a társadalmi szolidaritásra, a környezetvédelemre és az újrahasznosításra. Aki itt vásárol, érdemes tudnia, hogy a helyen mindenki önkéntes munkában végzi segítő tevékenységét. Az eladásból befolyt pénzadományokat a szegénységben élő gyerekek tanodájára, étkeztetésére és közösségi programjaira fordítják.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)