Egy Facebook videóban mesél dr. Ruszkai Csaba, az Egri Fidesz új elnöke arról, hogy milyen meglátásai vannak a várossal kapcsolatban. A szervezet közösségi oldalán elmondta, munkája révén melyet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen végez szoros kapcsolatban voltak a városvezetéssel projektek spropóján, ám úgy látja, 2019-óta a fejlesztések nem úgy haladnak ahogy kellene. Mint mondta, ez az egyik oka, hogy úgy döntött, belép a szervezetbe.

– Olyan folyamatok uralkodtak el a város fejlesztésében, amelyek nem biztos, hogy rokonszenvesek egy szakmai szemnek. Hogyan is tudnánk szakmailag befolyásolni ezt, mondjuk úgy, hogy belépünk egy szervezetbe, amely konzervatív, s fontos neki az egriek életminősége – fogalmazott. Arról is beszélt, hogy sokan azt mondják, valamit tenni kéne, mert nem mennek jól a dolgok, kicsit „kárognak” emiatt és elégedetlenkednek, viszont nem tesznek aktívan azért, hogy valóban elinduljon a változás útján. Mint mondta, nagyon szeret itt élni, szerinte Eger az ország egyik gyöngyszeme.

– Iskolaváros, értékes természeti adottságokkal rendelkezik és a gazdasága is erős a turizmusa mellett. Élhető város, én sok helyre gyalog járok, de könnyűszerrel közlekedhetnek kerékpárral is azok is, akik nem a városközpontban élnek – mesélte.

Fontosnak tartja, hogy az Egri Fidesz fórumokat szervezzen, számít a fiatalokra, friss nézőpontokat keres, célja a városi életminőség növelése.