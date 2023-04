Pakolászás közben kezembe akadt egy Nikon Coolpix 7600-as digitális fényképezőgép, valamint egy GPRS készülék a három éve meghalt apósom hagyatékából. Több se kell ilyenkor egy idősödő embernek, rögtön emlékezni kezd. A mai, okostelefonon „butuló” fiatalok például meg se gondolják, hogy három évtizede – az újságírói ténykedésem kezdetén – még filmtekercsre vették fel a fotós kollégák a fényképezni valót, a negatívot egy laborban előhívták, majd mindenféle vegyszerekkel fényképpapírra másolták, s kész is volt a fekete-fehér kép.

Szántó Gyuri és Gál Gabi kollégák lehettek az elsők, akik digitális gépet használtak, ami akkor piszok drága, másfél millióba is belekerülő volt még. Tudása pedig? Mint egy mai rosszabb mobiltelefoné.

Nem volt ez másként a navigálást segíteni hivatott GPRS készülékekkel sem. Jó pénzért meg lehetett venni, villogni vele a Mitsubishi Carisma szélvédőjére illesztett tartójával együtt, mint azt elsőként a máig a sajtóban dolgozó Ládi Laci tette.

A kütyü önmagában persze nem volt elég, térképeket is vásárolni kellett hozzá, majd időről időre frissíteni, hogy pontosodjon a kalauzunk. „Gyere utánam, el nem tévedhetünk!” – mondta anno Ládi úr, amikor az először a Fátrában megrendezett egri síbajnokságra igyekeztünk, hogy tudósítsuk azt. Már a határon túl volt egy olyan forgalmi helyzet, hogy szétváltunk, s célba találásomig a hátsókerék-meghajtású, négyliteres motorral szerelt kocsimmal vagy kétszer megkerültem a Fátrát, végül azért megtaláltam az utat.

De a mobiltelefonok világa se volt kutya. Suhogó nadrágban járó „vállalkozók” villogtak velük először ott, ahol volt térerő. A nép pedig egyszerűen csak bunkófonnak nevezte a hordozható telefonokat, mintegy utalva ezzel a kifejezéssel a készülék tulajdonosára.

Balázs Józsi kolléga volt az a speciális ember, akinek üzenetfogadó készüléke is volt. Ez az SMS-előd módszer hamar elhalt ugyan, de újdonságként igencsak villogni lehetett vele. Internetet 1995-ben láttunk először, a Trinitárius utcai szerkesztőség egyik gépére kötötték be. Décsei Pepe mutatta meg a kíváncsi újságíró népnek mi is az a net, amelyik akkor még nem sejtette, hogy 30 év alatt hova is jut majd a világ.