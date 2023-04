Noszvajról is hasonlóan dicsérő gondolatokat fogalmaztak meg:

- A meseút nem csak a kicsik számára felejthetetlen program, hanem a felnőtteknek is. Az úton számos kaland és játék vár ránk, így egészen biztos, hogy este a családunk minden tagja rengeteg élménnyel gazdagodva hajtja álomra a fejét. Az út során 10 gyönyörű, kézzel festett házikóban egy-egy, népmesét, és a meséhez kapcsolódó játékos feladatot rejtettek el számunkra, így a meseút tényleg egy varázslatos program. Miközben megkeressük a kacsalábon forgó házikót, a meseházak kulcsát, csodás táj vesz minket körül, amelyben nem győzünk majd gyönyörködni. A kisebbek kaphatnak egy valódi meseútlevelet, amelyen nyomon követhetjük utunk minden állomását. Jó, ha erre a programra viszünk otthonról megunt mesekönyveket is, mert az egyik állomás a cserebere pont, ahol egy meseládát találunk. Ebbe beletehetjük a hozott könyvet, és kivehetünk helyette egy másikat. A Meseút egy másik állomásán pedig nem csak minket várnak apró kincsek, de mi is hagyhatunk ott egy kis ajándékot a következő utasnak. A meseút nagyjából 7 km hosszú, amit bejárhatunk egy-két óra alatt is, de akár egy egész napot is rászánhatunk - írták.