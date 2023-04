Portálunk értesülései szerint csütörtök dél tájékában leállt Gyöngyösön a Bugát Pál téri nagyposta rendszere. Gyöngyösi közösségi oldalakon az olvasható, hogy csekket sem tudtak befizetni a bennlévők. A hivatalt ezután technikai okokra hivatkozva átmenetileg be is zárták. Közösségi oldalon írták azt is a kommentelők, hogy bankban is előfordult ma hasonló helyzet – a poszt írója szerint nem volt internet kapcsolat, így nem lehetett ügyet intézni sem. A nagyposta délután újra kinyitott.