Május elsejére összefogással tervez majálist a Verpelét a Mi Városunk Egyesület. Balogh József elnök korábban elmondta, úgy látják, hogy a helyieknek több nekik szóló, városi jelentőségű rendezvényre lenne szükségük a már meglévő, hagyományos programok mellett, hogy jobban összekovácsolódjanak a településen élő emberek.

– Egyeztettünk a helyi szervezetekkel és összefogásban egy programokban gazdag majális megvalósításán dolgozunk a nagy futballpályánkra. A programok részben még képlékenyek, de úgy tűnik lesz egy futóverseny Fut a város címmel. Lesz továbbá lovasbemutató és lovaglási lehetőség, ugrálóvár, kreatív sátor, a Verpeléti Sportegyesület pedig játékos sportvetélkedővel készül és lesznek focimeccsek is, a helyi tűzoltóknak hála érkezik majd egy tűzoltóautó is a tervek szerint, ami pedig hab partyt szolgáltat a résztvevőknek. Lesznek érzékenyítő programok is, a Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete ügyességi játékokkal járul hozzá a programokhoz. Szeretnénk ha retro autó bemutató is lenne, illetve közös főzéssel is szeretnénk készülni. Fellép majd a fiam is, aki zenéjével szórakoztatja azokat, akik velünk töltik május első napját – részletezte Balogh József.

Minden egyesület másban segít, van aki anyagilag járul hozzá a megvalósításhoz van aki pedig a programszervezéssel. Elmondta, a verpeléti egyesületen kívül mindenben közreműködik a Verpelét és Térsége Idegenforgalmi Egyesület, a Bükkszék Idegenforgalmáért Egyesület, a vakok már említett szervezete, a Verpelét Sportegyesülete, Verpelét Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, a Verpeléti Horgász Egyesület, a Verpeléti Polgárőrség, valamint a Verpelét kisebbségi önkormányzat és a Ben József Honvéd Nyugállományúak Klubja is.