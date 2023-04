Összeomolhat a kelet-magyarországi vasúti ütemes menetrend, ha tovább romlik pálya állapota, írta közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési szakember, korábbi közlekedési államtitkár. Mint írta, a napokban több szakmai konferencián is bemutatta a MÁV Start azt a grafikont, amely az Indóház Online-on is megjelent és azt tartalmazza, az egyes hazai vasútvonalakon mennyivel nőhet jövőre a menetidő. A 80-as fővonalon, amelyre az utóbbi években tízmilliárdokat költöttek, de tavaly egy kisiklás miatt javítani is kellett, Budapest és Miskolc között hét perccel nőhet a menetidő. Ugyancsak hosszabb menetidőre számít a vasúti személyszállító cég a Hatvan-Pásztó, Hatvan-Újszász-Szolnok és az Eger-Szilvásvárad vonalon, de Kisköre és Kisújszállás között is.