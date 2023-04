– Még ha egyedül vagyunk is sokat tehetünk. Téves elképzelés, hogy a klímaváltozás és a környezetszennyezés ellen nem tehetünk egymagunkban. Már azzal is rengeteget tehetünk ha megfelelően kezeljük a szemetet, vagy akár komposztálunk. Mindezzel példát is mutatunk a körülöttünk élőknek arra, hogyan is kellene élnünk. Köszönöm a munkát amit a civil szervezetek ezen a területen is végeznek. Fodor József mondta, hogy aki fát ültet, alig látja annak erdejét. Mégis örömmel várjuk az szaporodó rügyeket, gyermekeinkre unokáinkra gondolva – fogalmazott.